«المرور»: تجديد تراخيص المركبات بدون فحص يشمل المنتهية منذ أكثر من عام.. بشرط واحد

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أكدت “إدارة المرور”، أن قرار تجديد تراخيص المركبات دون الحاجة إلى فحص المركبة يشمل المنتهية منذ أكثر من عام؛ نظرًا لإغلاق محطات الفحص، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك ردًا على عدد من الاستفسارات وردت إلى حساب “المرور” في موقع” تويتر” حول ما إذا كان القرار يشمل الاستمارة المنتهية منذ أكثر من ثلاثة أعوام؛ مبينًا أنه يشترط لإتمام ذلك أن يكون التأمين ساري المفعول.

وكانت إدارة المرور السعودي، قد أعلنت، أمس، أنه تسهيلًا على المستفيدين من خدماته، أصبح بالإمكان تجديد “رخص السير” إلكترونيًّا عبر منصة “أبشر” دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.