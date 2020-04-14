الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«المرور»: تجديد تراخيص المركبات بدون فحص يشمل المنتهية منذ أكثر من عام.. بشرط واحد

«المرور»: تجديد تراخيص المركبات بدون فحص يشمل المنتهية منذ أكثر من عام.. بشرط واحد
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت “إدارة المرور”، أن قرار تجديد تراخيص المركبات دون الحاجة إلى فحص المركبة يشمل المنتهية منذ أكثر من عام؛ نظرًا لإغلاق محطات الفحص، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية  للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك ردًا على عدد من الاستفسارات وردت إلى حساب “المرور” في موقع” تويتر” حول ما إذا كان القرار يشمل الاستمارة المنتهية منذ أكثر من ثلاثة أعوام؛ مبينًا أنه يشترط لإتمام ذلك أن يكون التأمين ساري المفعول.

وكانت إدارة المرور السعودي، قد أعلنت، أمس، أنه تسهيلًا على المستفيدين من خدماته، أصبح بالإمكان تجديد “رخص السير” إلكترونيًّا عبر منصة “أبشر” دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.

مواد ذات صلة

المرور يحذر قائدي المركبات من هذه المخالفة في ظل أزمة «كورونا»

المرور يحذر قائدي المركبات من هذه المخالفة في ظل أزمة «كورونا»

اتبع هذه التعليمات حتى لا تقع في مخالفات تجاوز نقاط الضبط الأمني.

اتبع هذه التعليمات حتى لا تقع في مخالفات تجاوز نقاط الضبط الأمني.

شاهد.. كيف يتصرف رجال الأمن مع قائدي المركبات المخالفين لأمر منع التجول

شاهد.. كيف يتصرف رجال الأمن مع قائدي المركبات المخالفين لأمر منع التجول

الإطاحة بـ«مفحط» اصطدم بعدد من المركبات عمدا في عسير

الإطاحة بـ«مفحط» اصطدم بعدد من المركبات عمدا في عسير

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>