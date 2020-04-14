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«أمانة الشرقية»: تسكين العمالة الوافدة بالمدارس الأهلية للحد من انتشار «كورونا»

«أمانة الشرقية»: تسكين العمالة الوافدة بالمدارس الأهلية للحد من انتشار «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان أن الأمانة بدأت تنفيذ المبادرة التي أعلنت عنها قبل يومين، وهي استخدام المدارس الأهلية في المنطقة كمقار سكنية للعمالة الوافدة، وذلك استغلالًا لفترة منع التجول، وخلو هذه المدارس من الطلبة.

وأضاف الصفيان، في تصريحات تليفزيونية لقناة “mbc”، أن اختيار المدارس جاء تبعًا للقرب من مناطق العمل، مبينةً أنها مزودة بالخدمات المطلوبة، وجرى تعقيمها، كما تخضع العمالة للفحص الطبي أثناء الدخول والخروج من المدرسة، وتم توزيع 3 عمال على كل فصل.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة بدأت الجمعة الماضية، بـ15 مدرسة، في مدن الخبر والظهران والدمام، وتمتد إلى 8 محافظات رئيسية في المنطقة الشرقية، وترتكز المبادرة على عمال النظافة، حيث تأتي بعد رصد إصابات بفيروس كورونا في مساكن العمالة الوافدة.

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