بالخطوات.. كيفية معالجة مشكلة توقف تطبيق «سناب شات» عن العمل فجأة

تواصل- فريق التحرير:

يؤرق تعليق السناب شات أو توقف التطبيق فجأة عن العمل الكثير من مستخدمي هذا التطبيق الشهير على مستوى العالم. ، حيث يجد المستخدم نفسه غير قادر على استعمال التطبيق أو التعليق على المستخدمين الآخرين .

وفي بعض الحالات يجد المستخدم نفسه وقد سجل الخروج من البرنامج بالرغم من أنه لم يقم بعملية تسجيل الخروج حتى لو قام بعملية تحديث سناب شات، وفيما يلى خطوات إعادة التطبيق للعمل من جديد.:-

تسجيل دخول سناب شات على الهاتف الجوال.

الانتقال إلى إعدادات سناب شات.

اختيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت

الموافقة على خيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت في السناب

بعد ذلك سيتم تسجيل الخروج من السناب.

اضغط على خيار موافق

أعد تسجيل الدخول مجددا إلى تطبيق سناب شات

إذا لم تحل المشكلة كرر نفس الخطوات السابقة فربما حدثت مشكلة أثناء حذف ملفات الكوكيز أو ملفات الذاكرة المؤقتة في التطبيق .