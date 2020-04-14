«الصندوق العقاري» يوضح طريقة الاستفادة من القروض بدون تحويل الراتب

تواصل- فريق التحرير:

أكد صندوق التنمية العقارية أنه يمكن الاستفادة من خدمة قروض الصندوق دون تحويل الراتب، مشيراً إلى تعاون الصندوق مع جهات تمويلية لا تشترط تحويل الراتب.

وأوضح الصندوق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه في حال تجاوز الراتب الأساسي للمواطن 14 ألف ريال، يتم النظر لعدد أفراد الأسرة ومن ثم تحديد نسبة الدعم.

وأكد الصندوق أنه يحق للمواطن شراء عقار مرهون للصندوق عبر الدخول على صفحة المبايعات وتعبئة النماذج في البوابة الإلكترونية للصندوق العقاري.

وأوضح أنه يحق لمن لديه تمويل عقاري قائم من أحد البنوك أو الشركات التمويلية، الاستفادة من دعم الصندوق، إذا كان اسم المستفيد على قوائم الصندوق، لافتًا إلى أنه يمكن التقديم على دعم أرباح التمويل العقاري من خلال البوابة الإلكترونية.