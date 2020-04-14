ضبط صيدلي يجري فحص «كورونا» في المنازل مقابل 250 ريالاً بجهاز غير مرخص (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

ضبط مراقبو وزارة الصحة ورجال البحث الجنائي مجموعة أشخاص يقودهم صيدلي من الجنسية المصرية، لارتكابهم عدة مخالفات لحالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً لمقطع نشره الإعلامي فيصل العبد الكريم على حسابه الشخصي فإن هؤلاء الأشخاص خالفوا الإجراءات من خلال زيارة المنازل ومساكن العمالة ويستخدمون جهازاً غير مرخص، ادعوا أنه يكشف الإصابة بـ”كورونا” في 10 دقائق، مقابل 250 ريالاً.

وأظهر المقطع جهازاً صغيراً مكتوب عليه “كوفيد- 19″، حيث أوضح “العبدالكريم” أن الجهاز مرخص من هيئة الغذاء والدواء لاستخدامه فقط في المنشآت الصحية وللممارسين الصحيين فقط، ولا يجوز تسويقه للمستهلكين.

ونصح عبد الله القحطاني المختص بوزارة الصحة أنه في حال الرغبة في إجراء الفحوصات الطبية المتعلقة بالفيروس فلابد التوجه إلى المختبرات المخصصة لهذا الغرض والمعتمدة من وزارة الصحة.