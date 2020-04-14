هل يجوز التعجيل بإخراج الزكاة في ظل جائحة «كورونا»؟ .. «المطلق» يجيب (فيديو)

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أجاز المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بتعجيل إخراج الزكاة بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال رده على سؤال عن حكم تعجيل إخراج الزكاة بسبب كورونا، وذلك خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” على القناة السعودية، مؤكداً أنه يجوز تعجيل الزكاة بسبب وباء كورونا.

وأضاف الشيخ المطلق قائلاً: إن هناك أناس تقطعت بهم السبل مثل الكدادين وسائقي التاكسي، أو أصحاب البسطات وغيرهم، ولم يعد لديهم دخل، مشيرًا إلى أن أغلبهم تعطل، ويعيش في بطالة، ولم يعد لديه شيء.

ووصف “المطلق” الظروف التي نعيشها مع انتشار هذه الجائحة بـ”زمن العسرة”، داعيًا الجمعيات والجميع والأخيار إلى أن يتفقدوا إخوانهم وجيرانهم ومَن عندهم في الحي.