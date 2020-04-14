جمعية «البر» بالرياض تعلن عن مبادرة لتوفير سلة غذائية للأسر المحتاجة.. شروط ورابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جمعية «البر» بالرياض عن مبادرة لتوفير سلة غذائية للمواطن والمقيم لمن يعاني من ضائقة بسبب أزمة وباء كورونا الجديد من خلال التسجيل عبر هذا الرابط (أضغط هنا).

وأوضحت الجمعية أنه على المتقدم توافر هذه الشروط :-