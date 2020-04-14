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جمعية «البر» بالرياض تعلن عن مبادرة لتوفير سلة غذائية للأسر المحتاجة.. شروط ورابط التقديم

جمعية «البر» بالرياض تعلن عن مبادرة لتوفير سلة غذائية للأسر المحتاجة.. شروط ورابط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جمعية «البر» بالرياض عن مبادرة لتوفير سلة غذائية للمواطن والمقيم لمن يعاني من ضائقة بسبب أزمة وباء كورونا الجديد من خلال التسجيل عبر هذا الرابط (أضغط هنا).

وأوضحت الجمعية أنه على المتقدم توافر هذه الشروط :-

  • يجب أن يكون المتقدم من سكان مدينة الرياض
  • يجب أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي فعال
  • يجب أن يكون المتقدم ليس لديه سجل تجاري أو عمالة ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية (سائق ، خادمة ).
  • يجب أن يكون عمر المتقدم  (50) عاما وأكثر للذكور فقط ، ويستثنى من ذلك من يثبت عجزه عن العمل بموجب تقرير طبي كالمريض والمعاق والمدمن
  • يشترط إرفاق عقد إلكتروني موثق للمستأجرين
  • يجب أن يكون المتقدم عائلا لأسرة

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