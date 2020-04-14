نيويورك تتخطى حاجز 10 آلاف وفاة بـ«كورونا».. وحاكم الولاية: الأسوأ قد انتهى

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أعلن حاكم نيويورك “آندرو كومو” تجاوز حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولاية حاجز 10 آلاف حالة وفاة مع تسجيل 671 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الماضية

وقال كومو “لقد مر الأسوأ” شرط مواصلة التقيد بتدابير العزل، مضيفاً: “عدد الإصابات سيعاود الارتفاع إن ارتكبنا حماقة”.

وتبقى مدينة نيويورك الأكثر تضررا بالوباء في أمريكا رغم أن الحاكم أفاد بأن تباطؤه في الولاية بدأ يحدث، غير أن حصيلة الوفيات في نيويورك هي الأعلى في الولايات المتحدة، بل في العالم باستثناء إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

أما الوفيات اليومية وإن كانت حصيلتها لا تزال مرتفعة مع 671 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فقد تراجعت إلى أدنى مستوى منذ أسبوع (5 أبريل).

وقال كومو “نحن في طور السيطرة على تفشي” الفيروس، مشيراً إلى أنه سيتواصل مع حكام ولايات أخرى لبحث رفع تدريجي لقيود الإغلاق المفروض.