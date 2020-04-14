«الخارجية» تعلن توقف استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالعودة للمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية أن المنصة الإلكترونية التابعة لها، ستتوقف عن استقبال طلبات المواطنين في الخارج الراغبين في العودة للمملكة بدءاً من الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمراً ملكياً، بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج، وبناءً عليه أنشأت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في العودة.

وكانت المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية.