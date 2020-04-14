«أمانة جدة» تفعل «المتجر الإلكتروني» لتوصيل الذبائح للمستهلك

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أعلنت أمانة جدة ممثلة بإدارة المسالخ وأسواق النفع العام، أنه تم تفعيل تطبيق المتجر الإلكتروني (المدرج للذبائح) للهواتف الذكية لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك من المسلخ الرئيس.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن تفعيل التطبيق يأتي استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين لمنع تفشي مرض فيروس كورونا ولسد احتياجات المستهلك من الذبائح خلال فترة الحظر وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.