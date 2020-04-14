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البنك الدولي يعلن استعداد مانحين لتعليق ديون الدول الفقيرة بسبب «كورونا»

البنك الدولي يعلن استعداد مانحين لتعليق ديون الدول الفقيرة بسبب «كورونا»
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تواصل – واس:

أعلن البنك الدولي أنه يشهد استعدادا كبيرا من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين لتعليق سداد ديون الدول الأكثر فقرًا في العالم حتى يتمكنوا من التركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال المدير الإداري للبنك الدولي أكسل فان تروتسينبورغ ” إن مجموعة العشرين من الاقتصادات الرئيسة ومجموعة السبعة (G7) تدعم إلى حد كبير دعوة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوقف مدفوعات الديون بشكل مؤقت”.

وأضاف البنك الدولي أن الجميع يفهم أننا بحاجة لمساعدة البلدان الأكثر فقراً خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا في العديد من البلدان.

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