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مذكرة تفاهم بين «الصحة» والبريد لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى مجاناً

مذكرة تفاهم بين «الصحة» والبريد لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى مجاناً
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البريد السعودي بهدف توصيل الأدوية لمنازل مرضى بعض المستشفيات، بدون أي مقابل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المذكرة تستهدف المساعدة في إبقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها “الصحة” للوقاية من فيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19) ومنع انتشاره.

ووفقا للمذكرة يتكفل البريد السعودي بتوصيل الدواء بلا مقابل لمرضى أربعة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، وهي: مستشفى الملك سلمان بالرياض، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة، ومستشفى الولادة والأطفال بالأحساء.

ويتم ذلك من خلال استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى، وبعد الفحص والتأكد تتم تعبئة الوصفة المعتمدة، بحيث تُجمع وصفات كل مريض على حدة، ومن ثم يُتصل على المريض ويُبلغ بشحن الأدوية عبر البريد السعودي على العنوان الوطني.

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