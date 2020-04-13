ضمن مبادرة «غذاؤنا واحد».. أرقام التواصل لطلب السلال الغذائية بمختلف المناطق

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قائمة بأرقام التواصل للاستفادة من مبادرة “غذاؤنا واحد” التي تهدف لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتضررة جراء أزمة تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن مبادرة غذاؤنا أمانة أُطلقت لمساعدة الأسر المتضررة كافة من المواطنين والمقيمين على مستوى مناطق المملكة بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه تم البدء بتخصيص 250 مليون ريال للمرحلة الأولى، كما تم توزيع أكثر من 142 ألف سلة غذائية منذ انطلاق الحملة.

يذكر أن المبادرة تعد أولى مبادرات الصندوق المجتمعي الذي دشنه وزير الموارد البشرية في وقت سابق برأس مال 500 مليون ريال.