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«المرور» يكشف حقيقة تجديد استمارة السيارة إلكترونياً «دون فحص»

«المرور» يكشف حقيقة تجديد استمارة السيارة إلكترونياً «دون فحص»
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تواصل – فريق التحرير:

نفت الإدارة العامة للمرور ما يتم تداوله بشأن تجديد استمارة السيارة الكترونيا (دون فحص) بشرط وجود تأمين.

وقال المرور في رده على استفسار مواطن قال فيه: “عندي استفسار بخصوص تجديد استمارة السيارة هل بالإمكان التجديد بدون عمل فحص دوري لأنه في الوقت حالي مركز الفحص الدوري مغلق بسبب جائحة كورونا، أم إنه يلزم الفحص الفني؟”.

وردت الإدارة العامة للمرور بقولها: “يلزم الفحص الفني، علماً بأنه تحسب غرامة التطويف بعد مرور 60 يوماً من تاريخ الانتهاء”.

واوضحت إدارة المرور في وقت سابق أن طريقة تجديد استمارة السيارة تتمثل في عدة خطوات كالتالي:

الشروط:

يجب أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

يجب أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

سداد رسوم تجديد الاستمارة وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف (عن كل سنة تأخير 100 ريال).

التأكد من سداد كافة المخالفات المرورية المسجلة.

طريقة تجديد الاستمارة على موقع “أبشر”

1- الدخول على موقع “أبشر” ثم اختيار “أبشر أفراد”.

2- إدخال بيانات الدخول بالإضافة إلى الرمز المرئي ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- إدخال الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية ثم الدخول.

4- من خانة “خدمات المركبات” اضغط على “خدمات”، وسيظهر لك خيار واحد فقط هو “تجديد رخصة السير”.

ستفتح لك صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بك، حدد السيارة واضغط على “تجديد استمارة المركبة”.

بعد التأكد، وافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط على “تجديد الاستمارة” وستظهر لك رسالة: “تم تجديد الاستمارة بنجاح”.

وأوضحت إدارة المرور أن الاستلام يكون عبر البريد السعودي أو من أي مكاتب المرور، ويجب أن يتم الاستلام في خلال 7 أيام وإلا سيتم فرض غرامة قدرها 100 ريال.

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