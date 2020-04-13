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بعد وفاة 10 بالخارج.. الكويت تعتمد أكبر خطة إجلاء لمواطنيها

بعد وفاة 10 بالخارج.. الكويت تعتمد أكبر خطة إجلاء لمواطنيها
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، وفاة 10 مواطنين من المتواجدين خارج البلاد بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز .

وأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم، اعتماد خطة لإجلاء المواطنين من الخارج لمدة 19 يوما.

وقال الصباح في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي: “الخطة ستبدأ وفق البرنامج المعد لها، وبعد اكتمال كافة استعدادات الجهات المعنية”.

وأعرب عن أمله من أن “يتمكن مواطنونا من صيام شهر رمضان المبارك في دولة الكويت”، وأوضح أن “هناك أكثر من 50 ألف مواطن في الخارج ينتظرون العودة، وأقدر قلق أسرهم”.

بدوره، قال وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح خلال المؤتمر: “هناك 35 ألف مواطن سجل في منصة (معاكم) حتى الآن (أطلقتها الوزارة وخصصتها للراغبين بالعودة).

وأضاف أن “هذا أكبر إجلاء في تاريخ الكويت، ويشمل دول الخليج والقاهرة وتركيا”، وحتى الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات في الكويت 1300، بينها 150 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

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