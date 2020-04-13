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«الصحة» توضح كيفية التعامل الآمن مع طلبات التوصيل للمنزل (فيديو)

«الصحة» توضح كيفية التعامل الآمن مع طلبات التوصيل للمنزل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مجموعة من النصائح للتعامل الآمن مع الطلبات التي يتم توصيلها للمنزل عبر التطبيقات للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وقال متحدث الصحة، في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا، إنه يجب التعامل من التطبيقات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعدم استخدام أي طرق أخرى للحصول على التوصيل، نظراً لمدى موثوقية التطبيقات المرخصة والتزامها بالإجراءات الاحترازية.

وتابع أنه عند وصول المندوب إلى باب المنزل، يُفضل التأكد من وجود مسافة آمنة بين المستلم والمندوب، أو أن يُطلب من المندوب ترك الطلبات بالقرب من الباب والابتعاد، كما يجب عدم استخدام النقد في سداد قيمة الأغراض واستخدام الدفع الإلكتروني.

وشدد متحدث الصحة على أهمية عدم نقل الأغراض إلى أكثر من مكان في المنزل، ونقلها مباشرة إلى الموقع المراد وضعها فيه، كالمطبخ مثلاُ، بعد ذلك يجب تنظيف الأغراض قبل استخدامها والتخلص من الأكياس بطريقة أمنة وعدم لمس الوجه والأنف خلال هذه المراحل.

وختم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمهما جيداً، حسب ما نصت عليه التعليمات، لمدة 40 ثانية في حالة استخدام الصابون و20 ثانية في حالة استخدام الجل المعقم للوقاية من فيروس كورونا.

 

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