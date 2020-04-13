الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«متحدث الصحة» يكشف مستجدات كورونا في المملكة.. التفاصيل كاملة

«متحدث الصحة» يكشف مستجدات كورونا في المملكة.. التفاصيل كاملة
0

 

تواصل – واس:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (1800000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تعافت وتشافت (438) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (115) آلف حالة.

وبيّن أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (472) حالة توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض(118)، والمدينة المنورة (113)، ومكة المكرمة (95) حالة وجدة (80)، وتبوك (22) والطائف (8)، وخليص (8)، وعرعر (8)، والهفوف (7)، وخميس مشيط (5)، وبريدة(2)، وحالة واحدة في كل من نجران، والقنفذة، وأحد رفيدة، وسبت العلايا، والخرج، والظهران، مشيراً إلى أن عدد الحالات المؤكدة في المملكة (4934) حالة، من بينها (4064) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 59 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين وصل ولله الحمد إلى (805)حالات، بإضافة (44) حالة تعافٍ جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات (65) حالة بإضافة 6 حالات وفيات جديدة واحدة لمواطن بلغ من العمر 51 عاماً في مكة المكرمة وواحدة لمواطن يبلغ من العمر 95 عاماً في مدينة القطيف و4 حالات لغير سعوديين 3 في المدينة المنورة وواحدة في جدة تراوح أعمارهم بين 42 و 67 عاماً رحمهم الله جميعاً.

وذكّر الدكتور العبدالعالي الجميع بأعراض فيروس كرونا وهي في الغالب أعراض تنفسية أهمها وأبرزها الكحة وارتفاع في درجة حرارة الجسم وضيق التنفس، داعياً من تظهر عليه هذه الأعراض إلى القيام بإجراء التقييم الذاتي الموجود على تطبيق موعد.

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

وكانت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، قد عقدت صباح اليوم, اجتماعها الرابع والخمسين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، واستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول, داعية للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي أشار فيه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إلى كلمة معالي وزير الصحة حول الأوضاع الحالية لمستجدات لفيروس كورونا, والتي أشار فيها إلى أمور هامة تمثلت في عدم وجود علاجات وأدوية موجهة إلى هذا الفيروس حتى الآن وعدم وجود لقاحات معتمدة للتعامل معه، مبيناً في هذا الصدد أنه من المهم التقيد بالتعليمات والاستماع لآخر التطورات والاستفادة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية القوية التي قامت بها المملكة لتجاوز هذه الجائحة بإذن الله.

ولفت متحدث الصحة النظر إلى أن هناك مواقع خطرة جداً يتطلب فيها مضاعفة الجهود بشكل أكبر من الجميع، وضرورة الحرص على التقيد بالتعليمات الوقائية وخاصة في مناطق الاختلاط والازدحام السكاني أو المكان الذي يكون فيه سكن للعمالة لكونها مناطق تكثر فيها الحالات، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني أن الأماكن الأخرى بمعزل عنها بل على الجميع توخي الحذر دائماً .

مواد ذات صلة

مفتي عام المملكة: يجوز لأقارب المتوفى الصلاة على القبور في الظروف الحالية

مفتي عام المملكة: يجوز لأقارب المتوفى الصلاة على القبور في الظروف الحالية

«الصحة» توضح كيفية التعامل الآمن مع طلبات التوصيل للمنزل (فيديو)

«الصحة» توضح كيفية التعامل الآمن مع طلبات التوصيل للمنزل (فيديو)

«الزكاة والدخل» تدعو المكلفين للاستفادة من مبادراتها الداعمة للقطاع الخاص

«الزكاة والدخل» تدعو المكلفين للاستفادة من مبادراتها الداعمة للقطاع الخاص

«متحدث الصحة»: سجلنا 472 إصابة جديدة بـ«كورونا».. والرياض الأعلى بـ118 حالة (فيديو)

«متحدث الصحة»: سجلنا 472 إصابة جديدة بـ«كورونا».. والرياض الأعلى بـ118 حالة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>