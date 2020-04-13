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قوات من الحرس الوطني تصل مكة للمساندة في تطبيق «منع التجول» (فيديو وصور)

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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الحرس الوطني عن تحرك قوات تابعة للحرس الوطني بالقطاع الغربي إلى مكة المكرمة لمساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول.

ونشرت الوزارة مشاهد توثق المركبات العسكرية وهي تتجه لمكة للمشاركة في تطبيق قرار منع التجول في كافة أحياء العاصمة المقدسة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن مكة المكرمة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، من إجمالي 472 في كافة مناطق المملكة.

وكانت المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.

 

 

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