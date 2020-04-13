«متحدث الصحة»: سجلنا 472 إصابة جديدة بـ«كورونا».. والرياض الأعلى بـ118 حالة (فيديو)

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال 24 ساعة، توزعت في عدة مدن.

الإصابات والوفيات

وأكد “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة، “تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 65 حالة”.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى أن “إجمالي الحالات في المملكة 4934 حالة، بينها 4064 حالة نشطة، منها 59 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة”.

وأضاف “العبد العالي”: أن “عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 805 حالات بعد تسجيل 44 حالة تعافي جديدة”.

زيادة في الإصابات

وتوقع متحدث وزارة الصحة، أن تشهد الفترة المقبلة “زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بسبب التوسع في عمليات الفحص والتقصي”.

وتابع “العبد العالي”: “كلما اكتشفنا بؤرة للانتشار وتم معرفتها والتقصي الوبائي فيها، من الطبيعي أنه سيتم اكتشاف حالات، وكلما تم الاكتشاف بشكل مبكر سيزداد التدخل المبكر والسيطرة عليها”.

علاج المصابين بكورونا

وحول علاج الفيروس، أوضح “العبد العالي”، أن “العلاجات الموجودة اليوم ليست علاجات موجهة لكورونا، وهي محدودة جدًا في قدراتها”.

وأردف “متحدث الصحة”: أن “هدف العلاجات دعم الجسم للتعامل مع الفيروس وتخفيف الأعراض، ونتأمل ونستبشر في قادم الأيام بوجود علاج مخصص لفيروس كورونا”.

التعامل مع الطلبات المنزلية

وبشأن كيفية استقبال الطلبات التي تأتي للمنزل، نصح متحدث “وزارة الصحة” باستخدام التطبيقات المعتمدة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في توصيل الطلبات للمنزل.

وأكمل “العبد العالي”، بقوله: “اترك مسافة آمنة بينك وبين مندوب التوصيل، أو دعه يترك الأغراض عند باب المنزل ثم استلمها، وابتعد عن استخدام الدفع بالنقد، واستبدلها بالدفع عن طريق الدفع الإلكتروني”.

وشدَّد على أنه “بعد استلام طلباتك من المندوب، لا تنقلها في أكثر من مكان، بل ضعها في موقع واحد؛ لتعقيمها وتنظيفها، ومنذ استلام طلبك وحتى التخلص من الأكياس، انتبه من لمس الفم أو الأنف أو العين”.

وجاء توزيع الحالات الجديدة المصابة بكورونا بحسب مناطق المملكة كالآتي:

الرياض: 118

المدينة: 113

مكة: 95

جدة: 80

تبوك: 22

عرعر: 8

خليص: 8

الطائف: 8

الهفوف: 7

خميس مشيط: 7

بريدة: 2

القنفذة: 1

نجران: 1

سبت العلاية: 1

الخرج: 1

ظهران: 1

أحد رفيدة: 1

#عاجل_السعودية| متحدث#وزارة_الصحةد. محمد العبدالعالي: سجلت 6 حالات وفيات ليصل الإجمالي إلى 65 حالة وفاة رحمهم الله جميعًا.#كلنا_مسؤولpic.twitter.com/sZQJMEkr5t — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)April 13, 2020