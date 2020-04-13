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آخر تطورات «كورونا» في الخليج.. 5 دول تُسجّل 1054 إصابة جديدة بالفيروس

آخر تطورات «كورونا» في الخليج.. 5 دول تُسجّل 1054 إصابة جديدة بالفيروس
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تواصل – فريق التحرير:

بلغت عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في 5 دول خليجية هي (الكويت- البحرين- عمان- قطر -الإمارات) والتي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية 1054 إصابة.

وتفصيلًا، سجلت الكويت 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الحالات المصابة فيها إلى 1300، وبينت الوزارة أن إجمالي حالات الوفاة بلغت حالتين.

وفي سلطنة عمان سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 128 إصابة؛ حيث أفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة في السلطنة وصل إلى 727 إصابةً، وبلغ إجمالي الوفيات أربع حالات وفاة ، فيما تماثلت 124 حالة للشفاء.

أما في البحرين فقد سجلت وزارة الصحة 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 206 حالات لعمالة وافدة و 6 حالات لمخالطين.

وفى قطر كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة، ولم نسجل أيّ حالات وفاة جديدة؛ ليستقر العدد عند 7 حالات.

بينما، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم، عن تسجيل 387 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات، بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 4123 حالة، و3 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 22 حالة.

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