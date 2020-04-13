توضيح من «هيئة النقل» بشأن إصدار تصاريح للعاملين في منشآت نقل البضائع

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أصدرت الهيئة العامة للنقل بياناً بشأن إصدار تصاريح التنقل الجديدة لنشاط نقل البضائع أثناء أمر منع التجول.

وأوضحت “النقل” في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن كافة أنشطة نقل البضائع مستثناة من أمر منع التجول، ولا يتطلب عمل سائقي الشاحنات الحصول على تصريح للتنقل.

وأضافت أن منشآت نقل البضائع في مدينة الرياض والتي يتطلب عملها تواجد الحد الأدنى من منسوبيها بما لا يتجاوز 25% من مجموع العاملين باستثناء السائقين يمكنها الحصول على تصريح لكل موظف من قبل الهيئة وفى أضيق الحدود وفق التالي: