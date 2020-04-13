توضيح من «هيئة النقل» بشأن إصدار تصاريح للعاملين في منشآت نقل البضائع

تواصل- فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للنقل بياناً بشأن إصدار تصاريح التنقل الجديدة لنشاط نقل البضائع أثناء أمر منع التجول.
وأوضحت “النقل” في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن كافة أنشطة نقل البضائع مستثناة من أمر منع التجول، ولا يتطلب عمل سائقي الشاحنات الحصول على تصريح للتنقل.
وأضافت أن منشآت نقل البضائع في مدينة الرياض والتي يتطلب عملها تواجد الحد الأدنى من منسوبيها بما لا يتجاوز 25% من مجموع العاملين باستثناء السائقين يمكنها الحصول على تصريح لكل موظف من قبل الهيئة وفى أضيق الحدود وفق التالي:
- تقوم المنشأة بتعبئة نموذج التنقل وإقرار وزارة الداخلية والتعهد والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع الهيئة الالكتروني لكل موظف ويستثنى من ذلك السائقين مع تحديد موقع وساعات وأيام العمل واسم وبيانات الموظف كاملة ومكان السكن.
- قيام المنشأة باستكمال النماذج والإقرارات وتوقيعها من قبل الموظفين وختمها من قبل المنشأة وشهادة التأمينات الاجتماعية التي توضح عدد العاملين السعوديين وغير السعوديين وبيان على ملف إكسل بالعاملين المراد إصدار تصاريح لهم من المنشأة وأرقام هوياتهم ونسخ من هوية المقيم بالنسبة للعاملين الأجانب ونسخة من استراك التأمينات الاجتماعية للسعوديين إضافة إلى إرفاق التعهد من قبل المنشأة .
- ترسل الوثائق على البريد الالكتروني للهيئةrp@tga.gov.sa
- تقوم الهيئة باستكمال الطلب وإفادة المنشأة بموعد التسليم