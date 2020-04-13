«الإحصاء» تكشف نسبة البطالة بين المواطنين في المملكة

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كشفت نتائج مسح القوى العاملة للربع الرابع والأخير من عام 2019، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين، استقرار معدل البطالة بين المواطنين.

وأوضح المسح أن معدل البطالة توقف عند 12%، مقارنة بنهاية الربع الثالث 2019؛ حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 4.9% وبين الإناث 30.8%.

وارتفع معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى 5.7%، مقارنة بـ 5.5% في الربع الذي سبقه، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 2.2% وبين الإناث 21.3%.

كما أظهرت نتائج المسح أن جملة عدد المشتغلين في المملكة بلغت 13.4 مليون فرد، حيث بلغ عدد الذكور من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الرابع 10.85 مليون فرد، بنسبة 81 % من إجمالي المشتغلين، بينما بلغ عدد الإناث منهم 2.54 مليون بنسبة 19%.

وبلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.22 مليون عامل، يمثلون 76% من إجمالي المشتغلين في المملكة، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.2 مليون فرد، وهو ما يمثل 24 % من الإجمالي.

وتمركز أغلب المشتغلين في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، بـ 8.44 مليون عامل، ما يمثل 63 % من إجمالي المشتغلين، وشكل الخاضعون لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية نسبة 9.4 %، فيما بلغت نسبة العمالة المنزلية 28 % من الإجمالي.