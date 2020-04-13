الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تحرك عاجل لـ«النيابة» ضد شخص رفض إبراز هويته لرجال الأمن وسخر منهم

تحرك عاجل لـ«النيابة» ضد شخص رفض إبراز هويته لرجال الأمن وسخر منهم
0

تواصل – فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن رصد مقطع فيديو متداول يظهر محتواه قيام شخص برفض الامتثال لتعليمات رجال الأمن بطلب إبراز بطاقة إثبات الشخصية بحجة أنه من إحدى القبائل والتهكم والسخرية من إجراءات وسلطات رجال الأمن، كما يظهر المقطع قيادته لمركبة منزوعة اللوحة.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة -استنادًا للمادتين (15،17) من نظام الإجراءات الجزائية فقد صدر أمر بالقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقه.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأنظمة والتعليمات.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، والتعاون التام مع رجال الأمن، نأيًّا بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصًا على صحة وسلامة النفس والمجتمع.

 

مواد ذات صلة

الداخلية: تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة

الداخلية: تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة

آلية الحصول على تصاريح التنقل للقطاع الخاص في أوقات منع التجول

آلية الحصول على تصاريح التنقل للقطاع الخاص في أوقات منع التجول

تنبيه مهم من «البيئة» لشركات القطاع الخاص بشأن الحصول على تصاريح التنقل أثناء «منع التجول»

تنبيه مهم من «البيئة» لشركات القطاع الخاص بشأن الحصول على تصاريح التنقل أثناء «منع التجول»

«الشؤون القروية» توضح طريقة إصدار تصاريح التنقل عبر «بوابة بلدي»

«الشؤون القروية» توضح طريقة إصدار تصاريح التنقل عبر «بوابة بلدي»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>