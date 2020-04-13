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تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين بشأن آخر موعد لتحديث البيانات

تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين بشأن آخر موعد لتحديث البيانات
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تواصل- فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، عن آخر موعد لتعديل البيانات في البرنامج، موضحاً أنه يجب تقديم الفرد المستقل لوثائق الاستقلالية قبل تاريخ 10 يونيو 2020م، وأن عدم فعل ذلك سيؤثر على الأهلية.

جاء ذلك ردا على استفسار ورد من أحد المستفيدين  على حساب خدمة المستفيدين بـ”تويتر ” حول الحد الأقصى لمدة تعديل البيانات، ليبين “حساب المواطن”  أنه يتوجب على الفرد المستقل إثبات استقلاليته قبل تاريخ 10 يونيو 2020، مضيفا أنه سيتم صرف الدعم خلال المهلة المحددة في حال كان مؤهلا ومستحقا.

وأوضح البرنامج أنه في حال لم يتم إرفاق مستند إثبات الاستقلالية، ستتأثر الأهلية، وسيتم تطبيق ضوابط البرنامج الصادرة مؤخراً بذلك خلال عملية التحقق من البيانات للدورة الـ32 لشهر يوليو.

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