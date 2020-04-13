في جلسة منعقدة «عن بُعد».. 4 مطالب من «الشورى» لوزارة الحج والعمرة

تواصل- فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة المنعقدة “عن بُعد ” المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ ، وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء .

كما طالب “الشورى” وزارة الحج والعمرة بتوفير الخدمات الملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع مقدمي الخدمة لهم من مختلف القطاعات، ودراسة تخصيص مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي الشريف

ودعا المجلس وزارة الحج والعمرة إلى التنسيق مع الجهات المختصة والعمل على تطوير أسلوب ومحتوى إعاشة الحجاج وتقديم الوجبات الصحية لهم بمواصفات غذائية وصحية وبجودة عالية .