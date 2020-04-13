الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

إنفوجرافيك.. خطوات طلب الحصول على دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص

إنفوجرافيك.. خطوات طلب الحصول على دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت “مؤسسة التأمينات الاجتماعية”، الخطوات التي يجب على المنشأة اتباعها لتقديم طلب الحصول على دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص.

وأكدت “التأمينات” في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في “تويتر”، أنه على المتقدم، الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات، ثم الدخول إلى حساب المنشأة باستخدام رمز المستخدم الذي يبدأ بحرف(s) ثم رقم المشترك المكون من 9 أرقام وينتهى بـ(01).

وتابعت المؤسسة: يلى ذلك اختيار أيقونة خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات الأزمة (فيروس كورونا)، ثم تعبئة البيانات واختيار المشتركين المراد دعمهم من القائمة، والضغط على تقديم الطلب وستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب.

View image on Twitter

مواد ذات صلة

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين.. “التأمينات” تبدأ في استقبال طلبات دعم المواطنين بالقطاع الخاص

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين.. “التأمينات” تبدأ في استقبال طلبات دعم المواطنين بالقطاع الخاص

«التأمينات» تكشف عن شرط مهم لصرف الدعم لمنشآت القطاع الخاص (فيديو)

«التأمينات» تكشف عن شرط مهم لصرف الدعم لمنشآت القطاع الخاص (فيديو)

تنبيه مهم من «التأمينات الاجتماعية» لمنشآت القطاع الخاص بشأن أجور العاملين

تنبيه مهم من «التأمينات الاجتماعية» لمنشآت القطاع الخاص بشأن أجور العاملين

بعد الأمر الملكي.. «التأمينات» توضح آلية صرف الدعم لموظفي القطاع الخاص (فيديو)

بعد الأمر الملكي.. «التأمينات» توضح آلية صرف الدعم لموظفي القطاع الخاص (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>