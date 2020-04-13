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بعد التأكد من عدم إصابتهم بـ«كورونا».. 172 معتمراً عراقياً يغادرون المملكة

بعد التأكد من عدم إصابتهم بـ«كورونا».. 172 معتمراً عراقياً يغادرون المملكة
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تواصل – واس:

أشرفت وزارة الحج والعمرة على مغادرة (172) معتمرًا من الجنسية العراقية صباح اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ حيث غادر 140 منهم إلى أربيل و 32 معتمراً إلى بغداد، وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين المتواجدين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة وعضوية كل من وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني للتأكد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار وإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للتواجد الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال الفترة وتأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية كافة احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين.

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