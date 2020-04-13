إليك.. 9 فوائد للزنجبيل للحفاظ على صحة الجسم

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يتمتع الزنجبيل بالعديد من الفوائد الصحية للجسم، من علاج الغثيان إلى تقليل ألم العضلات، كما أنه يساعد في زيادة حرق الدهون، وبالإضافة إلى هذه الفوائد، فإن الزنجبيل يضيف نكهة مميزة للأطعمة والمشروبات، وفيما يلي، أبرز فوائد الزنجبيل للجسم عند تناوله يومياً.

– إضافة الزنجبيل للقهوة

عند إضافة الزنجبيل إلى القهوة، فسوف يحصل الجسم على ثنائي قوي لمكافحة الجذور الحرة، وهي عبارة عن جزيئات تنتج من عملية احتراق الأكسجين في الجسم وتسبب أضرار عديدة، وينصح بإضافة ملعقة من الزنجبيل المطحون إلى فنجان القهوة الصباحي، حيث يمنحه نكهة حارة ولذيذة، ويساعد أيضاً على الهضم.

-تعزيز الجهاز الهضمي

يعد شاي الزنجبيل من المشروبات المثالية للشعور بالدفء والراحة، كما أنه يهديء اضطرابات المعدة، كما أنه يخفف الغثيان والشعور بالدوار.

ويعد مشروب الزنجبيل مثالياً للمرأة أثناء الحمل، حيث أنه امن في علاج الغثيان الصباحي الذي يصيبها خلال الأشهر الأولى.

ولصنع شاي الزنجبيل، يتم بشر قطعة من الزنجبيل الطازج وإضافته إلى الماء المغلي لمدة 10 دقائق، ويمكن استخدام الزنجبيل المطحون بدلاً منه.

تقليل الإلتهابات

قد يقلل الزنجبيل من الام العضلات، وخاصةً الالام بعد ممارسة التمارين الرياضية، كما أنه يتسم بخصائصه المضادة للإلتهابات، وبالتالي فإنه يحمي العظام من الإصابة بالالتهابات.

ينصح باستخدام 2 جرام من الزنجبيل يومياً لتقليل الام العضلات والتهابها، ولكن في حالة استمرار الإلتهاب، ينصح بزيارة الطبيب لمعرفة السبب وعلاجه طبياً.

علاج هشاشة العظام

يمكن أن تساعد التأثيرات المضادة للالتهابات في علاج هشاشة العظام، كما أنه يقلل من تصلب والام العظام، وهي من المشكلات الصحية التي تزداد مع تقدم العمر.

ولمزيد من الفوائد، يمكن مزج الزنجبيل مع القرفة وزيت السمسم، حيث أنه علاج فعال لمشاكل العظام وتقليل الألم، وينصح بشرب هذا المزيج باستمرار للوقاية من هذه المشكلات.

تقليل السكريات في الدم

قد يقلل الزنجبيل السكريات في الدم بشكل كبير، حيث أنه يحتوي على خصائص مضادة لمرض السكر، كما أنه يقي من أمراض القلب التي تنتج عن الإصابة بمرض السكري.

حيث أثبتت بعض الدراسات التي أجريت على عدد من المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، أن تناول مسحوق الزنجبيل يومياً أدى إلى انخفاض السكر في الدم الصائم.

تخفيض مستويات الكوليسترول

ترتبط المستويات العالية من الكوليسترول الضار بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ولذلك ينصح بتناول الزنجبيل الذي يساعد في تخفيض مستويات الكوليسترول الضارة بالدم.

وللمساعدة على تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ينصح بتناول 3 جم من مسحوق الزنجبيل يومياً بعد إضافته إلى الماء المغلي وتركه لمدة 5 دقائق.

الوقاية من السرطان

يحتوي الزنجبيل على مواد تساعد في تقليل احتمالية الإصابة بأنواع السرطان المختلفة، وخاصةً مادة جينجرول التي تتوفر بنسبة كبيرة في الزنجبيل الخام، وهناك بعض الأدلة المحدودة على أن الزنجبيل قد يكون فعالاً ضد سرطان البنكرياس وسرطان الثدي وسرطان المبيض.

الحماية من الزهايمر

قد يحسن الزنجبيل وظائف الدماغ ويحمي من الإصابة بمرض الزهايمر، وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة التي تقلل من الإلتهابات وتبطىء عملية الشيخوخة.

وهناك بعض الأدلة على أن الزنجبيل يعزز وظائف المخ ويحمي من التدهور الذي يحدث مع تقدم العمر في حالة الإنتظام بتناوله.

مكافحة العدوى

بفضل احتوائه على مادة الجينجرول، يساعد الزنجبيل في تقليل خطر العدوى، ويمكن أن يمنع نمو العديد من أنواع البكتيريا المختلفة التي تحاول مهاجمة الجسم.

كما أن الزنجبيل فعال ضد البكتيريا الفموية المرتبطة بالأمراض الالتهابية في اللثة، والتهابات الجهاز التنفسي، وهذا يعني أنه يساعد في التمتع بصحة أفضل وتقليل فرص الإصابة بالأمراض.