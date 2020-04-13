بالفيديو.. ضبط طبيبة وممرضة تزوران المرضى في المنازل بالمخالفة للإجراءات الاحترازية

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الجهات الرقابية بوزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من ضبط طبيبة غير مرخصة وممرضة تحمل تأشيرة زيارة، لمخالفتهما حالة الطوارئ الصحية المعلنة في ظل انتشار وباء كورونا.

وأوضح الإعلامي فيصل عبد الكريم في مقطع نشره على حسابه الرسمي في “تويتر” أن الطبيبة والممرضة تقومان بزيارة المرضى في المنازل، دون ترخيص، فجرى تنظيم كمين محكم، تمكنت بموجبه فرق الصحة والجهات الأمنية من الإطاحة بهما، وإحالتهما للجهات المختصة.

وأظهر المقطع الأدوات غير المعقمة التي تستخدمها الطبيبة والممرضة المضبوطتان، وتضمنت عينات دَم لمرضى، ومواد ومعدات طبية غير صالحة للاستعمال، وبعضها غير نظيف، قد تسهم في نقل العدوى بفيروس “كورونا”.

وأوضح عبدالله القحطاني من إدارة الالتزام بوزارة الصحة، أن الوزارة أوقفت نشاط الزيارات المنزلية للمرضى خلال تطبيق حالة الطوارئ الصحية الحالية، حتى للمراكز الطبية المرخص لها بممارسة هذا النشاط، لما تنطوي عليه الزيارات من مخاطر صحية قد تتسبب في نقل العدوى بفيروس “كورونا”.