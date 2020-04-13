هل تصح صلاة التراويح في المنزل؟.. الشيخ «الماجد» يرد (فيديو)

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قال الشيخ سليمان الماجد: إن صلاة التراويح تصح بالمنزل بل وصلاة الجماعة حتى ولو في وقت غير هذه النازلة (وباء كورونا)، حيث شرع هذا وثبت في وجوه متعددة وأحاديث متنوعة ومخارج متباعدة.

وأضاف” الماجد” في رده على استفسار ورد من أحد المتابعين لبرنامج “الجواب الكافي” على فضائية “المجد” أنه ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي جماعة في بيته، فكيف مع هذه النازلة.

ورأى أن يتخذ مصلى في المنزل بمكان مخصص بعيداً عن الضوضاء والإزعاج، موضحاً أن النبي أوصى بأن تتخذ المساجد في الدور وأن تطيب.