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ما حُكم حصول موظف على مبلغ من المال نظير خدمة يؤديها لشخص؟.. الشيخ المري يوضح (فيديو)

ما حُكم حصول موظف على مبلغ من المال نظير خدمة يؤديها لشخص؟.. الشيخ المري يوضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

قال الشيخ على بن صالح المري، أنه لا يجوز للموظف العامل في الجهة الحكومة أو القطاع الخاص الحصول على مبلغ من المال نظير خدمة يؤديها لأي شخض، طالما يحصل من جهة عمله على راتبه.

جاء ذلك في رد الشيخ المري على استفسار أحد السائلين ورد خلال لقائه بأحد البرامج على قناة “الرسالة” بشأن حكم إعطاء موظف مبلغ من المال نظير خدمة، مؤكداً أنه لا يحق للموظف الحصول على مبلغ زائد عن راتبه إلا بعلم ورضا الجهة التي يعمل بها.

وتابع أن بعض الجهات تسمح لموظفيها الحصول على هدايا، لكن هذا نادر وقليل الحدوث، فالأصل أنه يمنع أن يعطى شيئاً.

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