8 نصائح مهمة لتفادي الشعور بالأرق أثناء النوم

تواصل- فريق التحرير:

أوصت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بعدد من النصائح لتفادي الشعور بالأرق وقلة النوم خاصة في ظل الظروف الحالية التي أجبرت ملايين الأشخاص على المكوث في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا.

الابتعاد عن الأجهزة التي تصدر ضوء أزرق

حاول إطفاء أي ضوء أزرق قد يصدر من شاشات الهاتف الذكي أو الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي، لأن الضوء الأزرق يؤثر سلباً على جودة النوم وبالتالي يكون الاستيقاظ صعباً في الصباح.

احجب أي أضواء من الخارج

من المفيد ألا تسمح لأي أضواء بالنفاذ إلى غرفة النوم من الخارج، وحافظ على ظلام الغرفة التام أثناء النوم

تجنب استخدام المنبهات

حاول أن تتجنب استخدام المنبهات للاستيقاظ واسمح لضوء النهار بالنفاذ بلطف عبر نافذتك في الصباح ليكون الاستيقاظ طبيعياً.

استخدم الزيوت العطرية

يمكنك رش بعض الزيوت العطرية مثل زيت الخزامى على وسادتك أو في جميع أنحاء الغرفة لتعزيز الاسترخاء أثناء النوم، فهذا يساعد على الاستيقاظ بنشاط وحيوية في الصباح.

احصل على حمّام مسائي

خذ حماماً حاراً قبل اللجوء إلى الفراش بحوالي 45 دقيقة على الأفل، فالحمام الساخن يساعد على الاسترخاء أثناء النوم، وبالتالي الاستيقاظ بشكل أكثر حيوية ونشاطاً.

اشرب شاي البابونج

يساهم شاي البابونج في تهدئة الأعصاب، لذا ينصح الخبراء يتناوله قبل النوم بساعة للحصول على ليلة هانئة.

تناول مكمل المغنيزيوم

يقول الخبراء بأن مكمل المغنيزيوم يساعد على استرخاء عضلات الجسم، لذا ينصح بتناوله قبل النوم بربع ساعة على الأقل.

التنفس العميق

مثله مثل التأمل، يساعد التنفس العميق لمدة 10 دقائق قبل النوم على الاسترخاء والشعور بالهدوء والسكينة.