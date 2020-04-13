وزير الطاقة: اتفاق «أوبك بلس» لخفض الإنتاج سيحقق الاستقرار بأسواق النفط

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أعرب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن سعادته بالاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وغيرها من المنتجين الدوليين، أمس الأحد، متوقعاً أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في لقاء لشبكة «بلومبرج» عقب التوصل إلى الاتفاق الذي تم خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المنتجين الآخرين، ومن بينهم روسيا: “لقد أظهرنا أن ” أوبك +” فاعلة وحية أنا سعيد للغاية بهذا الاتفاق”.

وأضاف الوزير أن هناك فرق كبير بين وضعنا الآن ويوم 6 مارس خلال اجتماع لصيغة أوبك بلس بشأن السياسة النفطية، مؤكداً أن الاتفاق مذهل وبمرور الوقت سيقلص وفرة المعروض في السوق.