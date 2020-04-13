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آلية الحصول على تصاريح التنقل للقطاع الخاص في أوقات منع التجول

آلية الحصول على تصاريح التنقل للقطاع الخاص في أوقات منع التجول
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مجلس الغرف السعودية، آلية الحصول على تصاريح التنقل الجديدة للقطاع الخاص في أوقات منع التجول، حيث حدد المجلس الجهات الحكومية المنوط بها استقبال طلبات التنقل في أوقات منع التجول.

وأوضح المجلس أن وزارة الشؤون البلدية تختص باستقبال طلبات التموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والخضروات، وتستقبل وزارة الصحة الطلبات الخاصة بالصيدليات والعيادات الطبية والمستشفيات، وأما هيئة الاتصالات فستكون منوطة بطلبات تطبيقات التوصيل ومشغلي الانترنت وشبكات الاتصال.

ونوه مجلس الغرف إلى أنه فيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفى بتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز 50% من حمولة الحافلة، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في العمل بذلك بمدينة الرياض كمرحلة أولى، اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الإثنين.

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