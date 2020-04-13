توقعات الأرصاد.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد هطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرمة وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.

أما في المنطقة الشرقية فمن المتوقع تكون سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظُهر الاثنين.

وفي منطقة الحدود الشمالية من المتوقع تكون سحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، حيث تشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.