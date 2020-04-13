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«الشؤون الإسلامية» تبدأ استقبال البحوث المتعلقة بجائحة كورونا

«الشؤون الإسلامية» تبدأ استقبال البحوث المتعلقة بجائحة كورونا
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تواصل – واس:

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على بدء استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المتخصصين (أفراداً وجهات)، عقب اكتمال الضوابط والمعايير كافة للبحوث التي أقرتها اللجنة المتخصصة عبر الرابط :(اضغط هنا)، خلال الفترة : 21 – 30 / 8 / 1441هـ .

جاء ذلك بعد عدة اجتماعات (افتراضية) عقدتها اللجنة التي شكلها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ برئاسته، والنائب الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائباً للرئيس وعضوية عدد من وكلاء الوزارة والمتخصصين، استشعاراً لأهمية بذل الجهود الشرعية كافة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ومواكبة لجهود الدولة في منع انتشار الوباء وتماشيًا مع رسالة الوزارة وأهدافها .

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