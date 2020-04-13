أزمة كورونا تطيح بوزير الداخلية التركي

تواصل – وكالات:

تقدم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأحد باستقالته من منصبه، عقب انتقادات شديدة طالته بخصوص التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا في تركيا.

وقال صويلو في تغريدة على تويتر “أترك منصبي كوزير للداخلية، بعدما أديت واجبي بشرف”، مضيفا “من مسؤوليتي أن أفرض قرار حظر التجول لمنع تفشي الوباء”.

وكان صويلو قد أعلن حظر تجوال في عموم أنحاء تركيا السبت، لمدة ٤٨ ساعة، ما تسبب في حالة هلع عامة في جميع أنحاء تركيا ليلة الجمعة، تعرض على إثرها للانتقاد، خاصة بعد أن عمت الفوضى في أغلب المناطق بسبب الهلع الذي نجم عن القرار، وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشجارات بين المواطنين أمام أبواب المحال.

واعتراضا على القرار، الذي تسبب في حالة الهلع، تقدم معظم أعضاء لجنة العلوم بوزارة الصحة التركية باستقالاتهم، والتي رفضها وزير الصحة فخرالدين كوجا.