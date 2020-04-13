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توضيح من «المياه الوطنية» بشأن صلاحية «مياه الصنبور» للشرب (فيديو)

توضيح من «المياه الوطنية» بشأن صلاحية «مياه الصنبور» للشرب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد نائب رئيس شركة المياه الوطنية لدعم عمليات التشغيل، المهندس نمر الشبل، أن مياه الصنبور (الحنفية) المزودة من الشركة وليس البلدية صالحة للشرب 100%، ومطابقة للمواصفات.

وقال في مداخلة مع برنامج “كلنا مسؤول” على قناة السعودية، “إن الشركة تغطي كافة مناطق المملكة، وهناك أجزاء في المنطقة الشرقية نظرا لملوحتها سوف تُنفذ لها مشاريع لمعالجتها”.

وتابع: “مياه الشركة بشكل عام كلها صالحة للشرب، وهناك مناطق معروفة يتعامل فيها العملاء مع المياه المحلاة بالصهاريج”.

وأشار الشبل إلى أنه يمكن الاستعانة بخدمة الصهاريج في حال وجود نقص أو عدم وجود شبكة أو لتعزيز المياه ذات الاستهلاك العالي.

 

 

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