الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد النبوي يطمئن الجميع على صحته (فيديو)

شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد النبوي يطمئن الجميع على صحته (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

طمأن شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن خاشقجي الجميع على صحته، بعد مروره بوعكة صحية استمرت قرابة الشهرين.

وقال الشيخ عبدالرحمن، في مقابلة مع قناة الإخبارية: “الحمد لله أنا بخير، والمؤذنون يتناوبون في المسجد النبوي الشريف الخمس فروض، 4 مؤذنين يؤذنون للظهر والعصر والفجر، بينما المغرب والعشاء على مؤذنين، ويحضرون في جميع الأوقات ولله الحمد”.

وأضاف شيخ طائفة المؤذنين أرجو من جميع زملائي وإخوتي المؤذنين في المسجد النبوي الشريف التقيد والالتزام بما صدر من توجيه كريم حفاظا على سلامتهم وأرواحهم، وأدعو الله في كل وقت بأن يلطف بنا فيما جرت به المقادير، وأن تزول هذه الغمة بأمره سبحانه وتعالى.

 

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>