شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد النبوي يطمئن الجميع على صحته (فيديو)

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طمأن شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن خاشقجي الجميع على صحته، بعد مروره بوعكة صحية استمرت قرابة الشهرين.

وقال الشيخ عبدالرحمن، في مقابلة مع قناة الإخبارية: “الحمد لله أنا بخير، والمؤذنون يتناوبون في المسجد النبوي الشريف الخمس فروض، 4 مؤذنين يؤذنون للظهر والعصر والفجر، بينما المغرب والعشاء على مؤذنين، ويحضرون في جميع الأوقات ولله الحمد”.

وأضاف شيخ طائفة المؤذنين أرجو من جميع زملائي وإخوتي المؤذنين في المسجد النبوي الشريف التقيد والالتزام بما صدر من توجيه كريم حفاظا على سلامتهم وأرواحهم، وأدعو الله في كل وقت بأن يلطف بنا فيما جرت به المقادير، وأن تزول هذه الغمة بأمره سبحانه وتعالى.