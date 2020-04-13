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الرئيس الأمريكي يشكر خادم الحرمين.. «اتفاق عظيم للجميع»

الرئيس الأمريكي يشكر خادم الحرمين.. «اتفاق عظيم للجميع»
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في “تويتر” رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد التوصُّل إلى اتفاق مع “أوبك بلس” بشأن تخفيض إنتاج النفط.

وقال ترامب: “أود أن أشكر وأهنئ العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس الروسي بوتين، لقد تحدثت إليهما للتو من المكتب الأبيض. اتفاق عظيم للجميع”.

يذكر أن الكرملين أعلن في بيان مساء اليوم الأحد، أن الملك سلمان وترامب وبوتين “أيدوا الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة (أوبك+) للحد من إنتاج النفط على مراحل، بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية، وضمان صمود الاقتصاد العالمي”.

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