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«الشؤون القروية» توضح طريقة إصدار تصاريح التنقل عبر «بوابة بلدي»

«الشؤون القروية» توضح طريقة إصدار تصاريح التنقل عبر «بوابة بلدي»
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تواصل – واس:

أتاحت بوابة “بلدي” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية للجهات التابعة لها، استصدار تصريح التنقل من خلال البوابة عبر خطوات ميسرة تمكنهم من الحصول على التصريح الجديد قبل الساعة الثالثة مساء غد الاثنين المقرر للبدء بالعمل على النموذج الموحد وإلغاء التصاريح القديمة، وذلك بالتزامن مع اعتماد نموذج موحد للفئات المستثناة من أمر منع التجول.

ووجّهت الوزارة أصحاب المنشآت التابعة لها بالدخول على منصة “بلدي” واختيار أيقونة إصدار تصريح تنقل خلال فترة المنع للأنشطة المستثناة، إضافةً إلى تسجيل العمالة المراد إصدار تصاريح تنقل لهم، ليتم إحالة الطلب إلى البلدية المعنية في (مدينة الرياض) للمراجعة والموافقة على الطلب.

وبيّنت الوزارة أنه في حال تنقل المصرح لهم عن طريق الحافلات يتم إصدار تصريح واحد لسائق الحافلة، كما يتم إشعار صاحب المنشأة بالموافقة من خلال رسالة SMS والدخول على منصة بلدي لطباعة التصاريح الخاصة به.

وللحصول على موافقة وزارة الداخلية يجب على أصحاب المنشآت ختم تصاريح التنقل من خلال زيارة مقارها أو عبر ممثليها في القطاعات البلدية، كما تهيب الوزارة بجميع أصحاب المنشآت بالإسراع في إنهاء تصاريحهم عبر بوابة “بلدي” لتجنب تعطيل أعمالهم ومصالحهم، وبما يحقق التناغم مع التوجيهات الحكومية في قطاعاتها المختلفة.

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