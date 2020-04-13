توضيح مهم من «المياه» و«الكهرباء» بشأن تعريفة الاستهلاك خلال «منع التجول» (فيديو)

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أوضح نائب رئيس شركة المياه الوطنية لدعم عمليات التشغيل، المهندس نمر الشبل، أن تعريفة الخدمات ومنها المياه هي تعريفة سيادية وليس للشركة أحقية في تغييرها.

جاء ذلك في رده على سؤال أثناء حديثه لبرنامج “كلنا مسؤول” جاء فيه: “كان هناك توجه لتخفيض الأسعار في ظل ارتفاع الاستهلاك ودخول فصل الصيف”.

وأوضح “الشبل” أنه يمكن خلال فترة البقاء بالبيت أن نخفض الاستهلاك بإصلاح التسريبات، وتغيير النمط الاستهلاكي لأفراد الأسرة.

في سياق متصل، أوضح مدير الشؤون الإعلامية في شركة الكهرباء حسن الصبحي أن المستهلك لا بد أن يراجع نفسه من ناحية الترشيد، مستعرضا تسهيلات الشركة في سداد الفواتير.