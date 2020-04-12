ضبط مجموعة أشخاص خالفوا أوامر «منع التجول» بالجوف

تواصل – واس:

ألقت شرطة منطقة الجوف، اليوم الأحد، القبض على مجموعة من الأشخاص خالفوا أوامر منع التجول، وتم تطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه في ضوء الإجراءات والاحترازات الموصى بها من الجهات الصحية في المملكة، وما تقرر في ذلك من منع للتجمعات في الأماكن العامة والخاصة ومنها الاستراحات للحد من تفشي فيروس كورونا، فقد قامت الجهات الأمنية بالمنطقة بتنفيذ حملة أمنية على عدد من الاستراحات، نتج عنها القبض على مجموعة من الأشخاص في مخالفة لأوامر منع التجول، وطبق بحقهم العقوبات المقررة في ذلك.