نصائح مهمة من «الفريهيدي» بشأن زيادة الوزن وتأثيره على «مفصل الركبة» (فيديو)

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حذر ياسر الفريهيدي استشاري العلاج الطبيعي، من خطورة زيادة الوزن على مفصل الركبة، حيث نصح بالاهتمام بتخفيف الوزن للحفاظ على صحة مفصل الركبة.

وقال، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الدراسات أثبتت أن مقدار الزيادة التي تحدث للجسم تتضاعف خمس مرات على مفصل الركبة في وضع الحركة، بمعنى إذا زاد الوزن واحد كيلو يتضاعف هذا الكيلو إلى 5 كيلو عند الحركة على مفصل الركبة، وإذا زاد الوزن 2 كيلو يكون الحمل الزائد على الركبة 10 كيلو عند الحركة.

وأضاف الفريهيدي، أن العكس أيضا صحيح بمعنى كل كيلو تنقصه يخف الحمل خمس مرات على مفصل الركبة، وبالتالي من المهم ممارسة الرياضة وتخفيف الوزن.

يذكر أن ياسر الفريهيدي استشاري علاج طبيعي وحاصل على الرخصة البريطانية للطب الرياضي من جامعة مانشستر متروبولتان، كما حصل على الزمالة البريطانية في الطب الرياضي.