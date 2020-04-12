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نقل ألف عامل إلى 12 مدرسة حكومية بـ«جدة» لمنع تفشي كورونا

نقل ألف عامل إلى 12 مدرسة حكومية بـ«جدة» لمنع تفشي كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

قامت أمانة محافظة جدة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، بتسكين ما يزيد على 1000 عامل داخل 12 مدرسة حكومية بشكل مؤقت، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أن القرار جاء بناء على توجيهات لجنة مشكلة من أمانة جدة ووزارات الصحة والتجارة والتعليم، لتقليل كثافة العمال داخل السكن المخصص لهم من قبل الشركات التي يعملون فيها، بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البقمي أن اللجنة حددت ٥٣١ موقعا لمجمعات إسكان العمالة في جدة، وجرت زيارة ٣٣٠موقعا منها، فيما ستتم زيارة بقية المواقع عبر جولات مستمرة، وفقا لـ”العربية”.

وتابع متحدث أمانة جدة أنه جرى إخضاع أكثر من ٥٣ ألف عامل للفحص، وأثبتت نتائج فحوصاتهم خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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