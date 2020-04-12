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«إنسان» لرعاية الأيتام تدشن مشروع السلة الرمضانية بقيمة 3 ملايين ريال

«إنسان» لرعاية الأيتام تدشن مشروع السلة الرمضانية بقيمة 3 ملايين ريال
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تواصل – واس:

دشنت جمعية “إنسان” وعبر الهواء مباشرة من خلال قناة الإخبارية “مشروع السلة الرمضانية لهذا العام”، عبر متجر إنسان الإلكتروني في البوابة الإلكترونية (هنا الرابط)، لتأمين المواد الغذائية لـ 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة من خلال 20 فرعاً بالرياض ومحافظاتها.

تم ذلك بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية،

وأوضح مدير عام الجمعية صالح اليوسف أنه بإمكان المتبرع الدخول على متجر إنسان الإلكتروني عبر بوابة إنسان الرسمية، واستعراض برامج ومشاريع الجمعية، ومن ضمنها السلة الرمضانية بقيمة 300 ريال للفرد ، وبإمكانه التبرع بأكثر من سلة رمضانية وبأكثر من طريقة أخرى عبر التحويل المباشر في الحسابات البنكية.

وقال “إن مشروع السلة الرمضانية يعدّ من المشاريع الموسمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين مطلع شهر رمضان المبارك من كل عام، بهدف مساعدة الأيتام ليتمكنوا من تأمين المواد التموينية في شهر رمضان المبارك بتغذية حساباتهم، وذلك حفاظا على كرامتهم أثناء حصولهم على الخدمة، ولسهولة تأمين النفقات والخدمات التي تقدمها الجمعية لهم.

يذكر أن القيمة الإجمالية للسلة الرمضانية لجميع المستفيدين لهذا العام تبلغ 3 ملايين ريال، تقدم لـ 10 آلاف أسرة مستفيدة من الجمعية، حيث دعت جمعية “إنسان” الميسورين للإسهام في تأمين السلة الرمضانية للأيتام، تجسيداً للتكافل الاجتماعي، والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، من خلال إيداع مبلغ السلة في أحد حسابات الجمعية البنكية، أو من خلال منصتها الإلكترونية “متجر إنسان الإلكتروني”.

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