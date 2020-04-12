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تطهير 21 ألف موقع و22 مليون متر من الطرق أثناء منع التجول بـ«الرياض»

تطهير 21 ألف موقع و22 مليون متر من الطرق أثناء منع التجول بـ«الرياض»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت أمانة منطقة الرياض، أن العاصمة تشهد حملات تطهير وتعقيم مكثّفة خلال فترة منع التجوّل للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه تم تطهير 21.789 موقعًا منذ بداية تسجيل حالات كورونا، وتعقيم قرابة 22 مليون متر من الطرق ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وتنفذ أمانة الرياض أعمال تطهير وتعقيم للطرقات الرئيسية والفرعية والمنشآت في إطار خطتها الشاملة التي تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتستهدف تحقيق مستويات عليا من الإصحاح البيئي في جميع أرجاء المدينة ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

واستخدمت الأمانة في حملات التعقيم الكانسات الآلية وسيارات الغسيل وأجهزة الرذاذ والضباب الحراري والإسطوانات الظهرية، لتشمل أعمالها ممرات المشاة والحدائق العامة والمتنزهات والأرصفة ومواقف المركبات في الأماكن ذات التردد السكاني المرتفع كالأسواق الغذائية والصيدليات.

وتأتي أعمال التعقيم والتطهير متكاملة مع الجولات الرقابية التي تنفذها أمانة الرياض لضمان امتثال المنشآت لقرارات الإغلاق الاحترازي، وجهود متابعة التزام المحلات التجارية بالتوجيهات التنظيمية ومنها تعقيم عربات التسوق وتوفير مساحة كافية بين المرتادين وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من سلامة العاملين، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.

 

 

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