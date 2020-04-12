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إطلاق مبادرة «غذاؤنا واحد» لدعم الأسر المتضررة من «كورونا»

إطلاق مبادرة «غذاؤنا واحد» لدعم الأسر المتضررة من «كورونا»
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تواصل – واس:

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أولى مبادرات الصندوق المجتمعي تحت مسمى “غذاؤنا واحد”، التي تهدف إلى مساعدة الأسر المتضررة كافة من المواطنين وغيرهم في جميع مناطق ومحافظات المملكة جرّاء تفشي فيروس كورونا، والتخفيف من هذه الأزمة من خلال توزيع السلال الغذائية لهم، حيث تم البدء بتخصيص 250 مليون ريال للمرحلة الأولى كما تم توزيع أكثر من 142 ألف سلة غذائية على الأسر المحتاجة المواطنين منهم والمقيمين على حد سواء.

ويسعى الصندوق المجتمعي من خلال هذه المبادرة إلى مساعدة الفئات الأشد تضرراً من خطر وباء فيروس كورونا، من الفقراء وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وأسر السجناء وكبار السن وضمان استقرار أحوالهم وتوفير العيش الكريم لهم ودعمهم ومساندتهم في تخطي هذه الأزمة.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلق في وقت سابق الصندوق المجتمعي المدعوم من قبل الوزارة وعدد من الجهات برأس مال بلغ 500 مليون ريال لتفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع غير الربحي في الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة هذه الجائحة، وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث، ومساندةً للجهود الحكومية في التخفيف من آثار هذا الوباء.

 

 

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