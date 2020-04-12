رئيس وزراء بريطانيا يغادر المستشفى ويستكمل علاجه من كورونا بمنزله

تواصل – واس:

غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى اليوم لاستكمال علاجه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في منزله.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن جونسون” غادر المستشفى لاستكمال علاجه في مقر إقامة رئيس الوزراء في بريطانيا” مضيفاً أن رئيس الوزراء لن يكون على رأس عمله على الفور، بناء على نصيحة الفريق الطبي الخاص به.

ووجه جونسون شكره للعاملين في مستشفى “سان توماس” على تقديم الرعاية الرائعة، مشيراَ إلى أن أفكاره تبقى مع المتضررين بسبب هذا المرض.

وكان جونسون قد دخل المستشفى الأحد إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.