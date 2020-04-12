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بالفيديو.. «متحدث الصحة» يكشف معلومة خطيرة عن وفيات «كورونا» اليوم

بالفيديو.. «متحدث الصحة» يكشف معلومة خطيرة عن وفيات «كورونا» اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، عن معلومة خطيرة بشأن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات “فيروس كورونا”، أن “من ضمن حالات الوفاة أشخاص دون سن الأربعين، ولم يكن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة”.

وأكد “متحدث الصحة”، أن “الشباب معرضين للإصابة بفيروس كورونا؛ فضلًا عن أنهم معرضين للوفاة”، مجددًا تحذيره من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكان “العبد العالي”، أفاد بوفاة 7 حالات جديدة ليرتفع إجمالي المتوفين بفيروس كورونا في المملكة إلى 59 حالة.

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